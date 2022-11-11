台鐵局第7屆鐵路便當節總算啟動，11月11日至14日在台北車站大廳舉辦以「移動的樂園－鐵道生活樂園」為主軸。交通部長王國材出席開幕儀式致辭表示，台鐵便當從民國38年就開賣，已經73年，吃台鐵便當是許多人美好的回憶。此次便當節39家業者一同參與是歷屆最多，並且也邀請地方政府與鐵道同業一起參與，不僅如此旅遊、文創、百貨等都共襄盛舉。

台鐵便當節由台鐵附業營運中心為規劃主力，王國材指出，台鐵近期正在推動公司化，公司化中最重要的是安全改革，同時也會積極推展附業發展及鐵道觀光，希望可以推動軌道經濟。他強調，安全改革跟營運改革才是邁向永續發展重點，更是第一優先，但是附業開發增加收入可以跟安全改革形成正向循環。

台鐵便當節此次首度邀請地方政府，彰化縣、新竹縣、屏東縣、台南市政府都一同參與。台鐵更在會場打造「鳴日餐車」及「兩鐵旅遊列車」主題列車，讓民眾在車站大廳就可以體驗鐵道食旅文化。

另外，台鐵經典的八角便當即將走入歷史，台鐵推出「紀念美好－八角便當款」。王國材對此表示，八角便當是很多人的回憶，會請台鐵再想一下，畢竟是很多人的回憶。