大陸女星馬思純過去和周冬雨合演《七月與安生》拿下金馬影后稱號。豈料，日前她卻飽受憂鬱症困擾，還因身材日漸發福而受到網友抨擊。近日，有網友偶遇在香山參加活動的她，發現她似乎已經重回顏值巔峰。

馬思純在2018年和歐豪分手後，曾自曝罹患憂鬱症，且有吃藥治療。由於藥物關係，她的身材嚴重走樣，甚至於被網友猜測是懷孕了。對此，馬思純曾大方坦言自己胖了。不過也指出過去為了更貼合戲中角色，曾經7天瘦5公斤、20天瘦10公斤。暗指克服憂鬱症後，身材要重回纖細苗條不是問題。

近日，有網友在香山偶遇馬思純。據消息指出，馬思純參加的是旨在幫助抑鬱症病友，名為「抑路前行」的公益活動。此外，網友還曬出兩張照片。照片中的馬思純皮膚白皙透亮，臉頰變成瓜子臉。身體也「甩肉成功」，看起來相當纖細苗條，讓人感覺是「林七月」再次重回大眾視野。

網友曬出偶遇馬思純的照片。（圖／翻攝自微博）

事實上，貼文PO出後，引發網友熱議，有網友指出馬思純瘦身成功後，懷孕謠言不攻自破。也有粉絲們瘋狂慶祝女神回歸，相當期待能再次看見馬思純新作品的推出，留言表示「女星果然是胖著玩玩的」、「再多多演出好看的電視劇吧」、「姊姊也太好看了」、「感覺姊姊克服憂鬱症後，狀態看起來相當好。」

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