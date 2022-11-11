大陸央視新聞用戶端報導， 2022年世界互聯網大會烏鎮峰會11日完成各項議程閉幕，大會以「攜手構建網路空間命運共同體」「走出一條全球數位發展之路」為主題，圍繞全球發展倡議數位合作、數位經濟、網路傳播與和平發展等議題深入交流討論，在加強數位合作互利共贏、數位經濟創新發展等方面形成廣泛共識。

大會期間共舉辦了20場分論壇，吸引了來自120個國家和地區約2100多名嘉賓線上線下參會，創歷屆峰會之最。

中國工程院院士鄔賀銓表示，現在中方提要共建網路世界，實際上要做世界和平秩序的維護者，也是做世界發展的積極貢獻者，這實際是中國的主張，也希望這個主張能夠影響和引領世界。

浙江大學副校長黃先海稱，目前創新主要透過兩個路徑，一個是大陸國家的科技戰略力量來強有力推進，另外一個還是發揮大量的企業的主體力量，那麼現在各個企業也非常重視，包括大專院校在內，就是聯手來進行技術的一個突破。那麼在這樣的強有力的推動下，中國的互聯網一定能夠再上一個新的台階。

今年大會繼續舉辦精品案例展示、領先科技成果發佈、互聯網之光博覽會、直通烏鎮大賽等活動，生動講好網路空間命運共同體的全球故事，震撼發布世界互聯網科技發展的最新成果，成功搭建互聯網產品專案的人才對接平台，充分打通互聯網創新各要素的互動管道，吸引國內外各方踴躍參與。另外還發布了《世界互聯網大會藍皮書》，展現互聯網發展重要成果。