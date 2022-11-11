桃園市長選舉藍綠都輸不得，中廣與蓋洛普今發布市長選舉最新民調，國民黨市長候選人張善政仍以支持度31.24％穩定領先，民進黨市長候選人鄭運鵬25.77％支持暫居第二，之後依序是市長候選人鄭寶清與民眾黨市長候選人賴香伶。

而相較中廣與蓋洛普10月底發布的桃園市長選舉民調，張善政與鄭運鵬支持度差距也由3.63個百分點，拉大為5.47個百分點。

中廣董事長趙少康表示，民調顯示藍綠都已逾八成歸隊支持各自所屬陣營候選人，但54.64％民眾黨支持者卻挺張善政，國民黨新竹市長候選人林耕仁最後未告民眾黨新竹市長候選人高虹安，從這就看得出來，就算不能藍白合，也不要藍白鬥。

此外，趙少康說，這次桃園市長選舉民調顯示，20至39歲年輕選民與40至50歲中壯選民，支持張善政都勝過鄭運鵬，證明年輕人政治傾向不再是鐵板一塊，就像是宜蘭被民進黨稱為民主聖地，支持縣長林姿妙的情形也是如此。

趙少康也有感而發提醒，張善政要忘記自己當過行政院長，過去行政院長蘇貞昌當過行政院長跟新北市長侯友宜選也是大敗，選民對大官下去選舉不一定買單，選舉還是要謙虛、低調一點。

新黨副主席李勝峰則表示，桃園市是民進黨北台灣灘頭堡，對民進黨而言有不可輸壓力，也攸關現任縣長鄭文燦政治生命，是桃園鄭文燦能否變台灣鄭文燦轉折，鄭文燦又是鄭運鵬操盤手，為自己一定全力拚命。

李勝峰說，民調顯示鄭寶清對綠營實質影響有限，民進黨支持者僅1.34％支持鄭寶清；而桃園市民高比例認同鄭文燦施政，只是低比例認同鄭運鵬，影響桃園選舉關鍵是投票率，不表態者要組織動員才會投票，這部分國民黨不如民進黨。

蓋洛普執行長戴遐齡說，這次民調顯示，張善政支持度趨勢一路往上，鄭運鵬支持度則是成長停滯。

該份民調由蓋洛普徵信公司執行，於11月7至10日以家戶電話訪問方式進行，總計有效樣本數為1072人，正負誤差2.99％。