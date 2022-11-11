派偉俊（左）邀請好友婁峻碩拍攝MV。（杰威爾提供）

周杰倫的師弟派偉俊（小派）近日推出新單曲〈最後一次心碎〉，MV力邀高爾宣、婁峻碩、 Hosea等圈內好友客串演出，也與曾入圍第33屆金曲獎最佳MV獎的新銳導演BAMBOO及新生代饒舌歌手御用導演 VincentWan9 再度合作。4位藝人聯手在中式餐館開啟搶劫大戰，因應劇情需要，小派被安排許多高難度連續動作戲，除了開拍前接受半天的肢體訓練，他在家還會主動找媽媽對練記走位，最後不負眾望在拍攝當天成功完成俐落摔飛動作，讓工作人員驚呼連連。

派偉俊這次特別邀請好友高爾宣、婁峻碩以及Hosea客串演出，分別飾演蒙面搶匪首領、餐館常客及打工仔同事，甚至連音樂製作人W.LIN與鼓手都在MV裡軋一角，派偉俊開玩笑說幸好自己平常愛交朋友，才能促成這場眾星雲集、雞飛狗跳的心碎餐館大亂鬥。為了保持驚喜，高爾宣在MV中幾乎全程蒙面演出搶匪首領角色，且一出場就將劇中的店員Hosea嚇昏，而飾演客人的婁峻碩差點在大戰中被流彈擊中，劇情張力十足。

由於平常都玩在一起，眾人在拍攝空擋互相開玩笑、監督彼此的演出，問到藝人好友們的表現，小派說：「 爾宣這次因為劇情的關係，露臉的片段比較少，但眼神還是很殺，他說他有先看一點警匪片揣摩，果然有練有差；婁峻碩不用說，演過電影就是不一樣，鏡頭都超快就ok，還有時間可以多試不同的演法；Hosea 雖然戲份不多，但昏倒的節奏抓得很讚，如果MV有幸入圍任何獎項，絕對會請導演把那段剪進去入圍片段。 」期待新歌能有好成績，再約大家一起慶功。