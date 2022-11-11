高雄市大寮區8日凌晨兩派人馬街頭追逐開槍造成2傷，高雄警方先在台東逮捕5名嫌犯，後續又有槍手投案，雙方陣營共計8人涉案。高雄地檢署今凌晨複訊後，8人全被聲押獲准。在台東接應者的吳姓男子，涉嫌藏匿人犯，檢方諭令5萬元交保候傳。

大寮區台88橋下8日發生槍擊事件，案發後涉案的3輛車逃離現場，歷經專案小組14小時追緝，先在台東逮捕涉案的5名男子，隨後1名涉嫌開槍的21歲林姓嫌犯自知難逃法網，於9日深夜1時多，帶著2把長槍4支短槍到林園分局投案，他坦言當時持2把槍掃射。

最後一輛涉案車輛的25歲胡姓駕駛，也於9日下午投案，案發後他將車棄置在屏東東港，隨後就四處躲藏，看到同夥先後被逮和投案，他也自知難逃法網，他稱當時車上僅有他1人，沒有開槍，也是前來支援。

警方另於侯這一方人馬的葉男車上搜獲2把長槍、86顆子彈。8人被依殺人、聚眾鬥毆及槍砲彈藥刀械管制條例嫌移送偵辦。檢方認定8人對案情避重就輕，凌晨向高雄地院聲押獲准。另一名在台東接應者5人的吳姓男子，因涉嫌藏匿人犯，檢方諭令5萬元交保候傳。