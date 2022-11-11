綜合陸媒報導，這名豐姓外送員是山東菏澤人，為了賺錢養家，5年多前遠赴北京擔任外送員，期間幾乎全年無休，每天跑近百張單，「做這份工作要不怕吃苦、不能偷懶」。

豐男每天清晨6點起床，今年10月22日，他一天內跑了94單，高居全北京第一，收入629人民幣（約2758新台幣），每個月能賺上8.7萬新台幣，扣掉生活支出，平均年存款增加87萬新台幣。

「我苦點、累點沒事，家人的幸福是我奮鬥的方向」，就這樣過了5年，他終於存夠了錢回到老家，以385萬新台幣買下一間約42坪的新房子，全家人開心搬家。

超強外送員的事蹟曝光後，不少網友覺得勵志，「這位哥應該很努力吧！不管做什麼行業，努力才是最重要的」、「外送賺的都是辛苦錢」、「祝福生活越來越好」。

不過也有網友吐槽，「為什麼不在工作的城市買房、不在買房的城市工作」、「想表達什麼？百姓很幸福嗎」、「又來催年輕人買房了，老梗」。