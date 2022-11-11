振樺電(8114)第三季EPS達新台幣4.27元，創下歷史新高紀錄，前三季EPS合計新台幣10.41元，大賺一個股本，提前突破歷史全年獲利紀錄。振樺電10月營收10.12億元，年增20.55%、月減18.39%，較9月的歷史新高度下滑；前10月營收101.34億元，年增39.40%。

振樺電2022年第三季合併營收，維持今年以來的強勁成長動能，再創新高達35.47億元，年增長大幅躍進52%，季表現亦同步成長達22%，前10個月也成功突破營收百億元大關，開創集團歷史新格局；其中商業物聯網(Commercial IoT)受惠於歐美及東南亞通路及專案客戶持續拉貨，且海運運輸時間改善，同期增長約32%，物聯網基礎建設(IoT Infrastructure)則因料況大幅緩解，客戶提前拉貨，年增長高達68%。

集團三大事業體，除持續深耕既有客戶及品牌通路外，亦積極擴大全球一線客戶市場占有率，使整體營運與獲利結構更趨扎實穩定。除集團第三季毛利率持穩35.25%外，營業利益受惠規模經濟放大，再度改寫新猷達5.33億元，營業利益率顯著提升至15.04%，為合併以來最佳成績。業外匯兌利益正向貢獻約100百萬，少數股權約130百萬，淨利歸屬於公司業主為3.21億元，第三季EPS達新台幣4.27元，前三季EPS合計新台幣10.41元，提前突破歷史全年獲利紀錄。

振樺電10月營收10.12億元，年增20.55%、月減18.39%；前10月營收101.34億元，年增39.40%。

展望後市，除地緣政經環境依然動盪外，利率環境及高通膨問題亦使整體產業景氣面臨高度不確定性，惟集團合併轉型後，布局六大終端應用市場有成，既有客戶合約及新增Design-Win多元分散，在輪動的產業景氣循環中，維持防禦性動態平衡。

展望明年，商業物聯網方面，中長期在手專案穩定，集團致力新產品布局，同時以提升品牌全球市占及維運服務(Kiosk-as-a-Service)搭載率為目標；物聯網基礎建設方面，軟體定義硬體資料中心及醫療儀器需求將為明年主要營收動能，平衡其他產業需求消長變化；此外，與策略夥伴華碩(2357)深化整體研發及供應鏈合作，營運綜效可望逐步顯現。