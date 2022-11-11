北市選舉委員會辦理的「台北報導北市第8屆市長、第14屆議員選舉公辦政見發表會」將於明日登場，由於此屆台北市長候選人多達12人，將拆成6組分時段辦理，若候選人因COVID-19確診尚未解除隔離，將準備視訊設備因應。另選舉公報以及投票通知單將於111年11月14日起發送。

台北市選委會表示，本次市長選舉公辦政見發表會共計辦理2場次，分別於11月12及15日上午10時舉行，歡迎民眾透過電視及網路直播踴躍收視。北市選委會表示，本次市長選舉公辦政見發表會共12人參加。因候選人眾多採分時段辦理。每位市長候選人發言時間為30分鐘，同一時段2位候選人之發言順序，則依政見發表會當天報到順序抽籤決定。

選委會表示，若是候選人因COVID-19確診尚未解除隔離，將準備視訊設備因應，確保政見發表順利進行；確診之候選人應於政見發表會製播前1日下午5時前，向北市選委會提出申請，並附衛生單位所核發之嚴重特殊傳染性肺炎指定處所隔離通知書或確診切結書。

本次臺北市第8屆市長的初步統計，市長選舉人數約有202萬人；至於憲法修正案公民複決部分，選舉人數為203萬人。臺北市選委會備有1755處投開票所分散人潮。另外，本次選舉合併舉辦18歲公民權修憲複決公投，北市選委會呼籲，11月26日當天同步領取18歲公民權修憲複決公投票。請年滿20歲的公民，記得『領、領、投』口訣，一起投向未來。

北市選委會同時表示，臺北市第8屆市長、第14屆議員及第14屆里長選舉公報暨憲法修正案公民複決第1案選舉公報及投票通知單將於11月14日起由各區里幹事逐戶發送至各家戶，若民眾於11月23日仍未收到投票通知單及選舉公報，請與戶籍所在地之區公所連繫協助補發。另外選舉公報電子檔也將於11月10日前公布至中選會官網，選民亦可上網瀏覽。