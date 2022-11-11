南韓知名演員朴敏英演出多部經典韓劇，包括《金秘書為何那樣》、《她的私生活》及《月水金火木土》，沒想到近日被爆出所屬經紀公司Hook Entertainment遭到警方扣押，且似乎與朴敏英前男友姜宗賢有關，但其原因尚未對外說明，讓粉絲相當擔心。

今年九月朴敏英被南韓媒體《Dispatch》（Ｄ社）爆料與姜鍾賢熱戀中，據悉姜鍾賢有許多黑歷史，包括涉及詐欺前科、炒股、不當交易、無資本併購、連鎖空頭公司出資等等，而朴敏英在沒多久後宣布已與對方分手，風波平息後不久，如今朴敏英的公司驚爆遭警方扣押。

據韓媒報導，10日南韓警方突然至Hook Entertainment辦公室，進行扣押搜查長達五個小時，警方及經紀公司都尚未回應及說明，但外界紛紛猜測或許與朴敏英前男友姜鍾賢有關，先前姜鍾賢已有3間公司遭警方搜查，而Hook Entertainment經紀公司創立者，也是綠蛇傳媒會長元英植與他關係密切，恐怕才因此成為調查對象，但是也有知情人士透露事情與姜鍾賢無關，「疑似跟內部經營有關」，對此，前娛樂記者李鎮浩表示，「一句話來說就是出大事了」。

然而，消息曝光後，讓許多粉絲非常擔心，由於Hook Entertainment旗下藝人包括曾拿下奧斯卡金像獎最佳女配角尹汝貞，演員李瑞鎮、李昇基及歌手李仙姬等，讓粉絲擔心喜愛的偶像會為此受到牽連。