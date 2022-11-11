中華民國環境職業醫學會30週年研討會以「永續營運」、「職場安全」、「職場服務」三大主題，邀集相關專家學者發表演說。（王家瑜攝）

中華民國環境職業醫學會今（11）舉行成立30週年研討會，以「永續營運」、「職場安全」、「職場服務」三大主題，邀集相關專家學者發表演說，並展示職病中心及臺灣工殤碑簡介。

中華民國環境職業醫學會理事長、臺北榮總臨床毒物與職業醫學科教授楊振昌表示，有鑑於臨床毒藥物防治工作的重要性，臺北榮總借重鄧昭芳醫師留學美國之經驗，設立國內首個、也是唯一的準國家級毒藥物防治諮詢中心，培養專科醫檢人才，設立毒藥物實驗室，提升檢驗功能，建立我國毒藥物防治體制。

1985年1月臺北榮總正式成立「臨床毒物科」，隸屬內科部，1990年11月開辦「職業醫學特別門診」，1992年獲行政院衛生署撥款補助成立「職業病防治中心」，同年3月28日鄧醫師聯合國內各大醫學中心的職業醫學專家學者成立「中華民國環境職業醫學會」（Taiwan Environmental and Occupational Medicine Association，TEOMA）。隨著職業傷病漸受重視與實際需要，2013年11月科名更改為「臨床毒物與與職業醫學科」，今年更提升為「職業醫學及臨床毒物部」，未來將投入更多預算，持續培養相關專才。

楊振昌指出，環境職業醫學會的目標除結合各項資源，服務勞工與預防職業傷病外，也培訓職業醫學專科醫師，執行職業病診斷與鑑定，以及職業安全衛生評估與流行病學調查等工作。在前人篳路藍縷辛勤耕耘下，職業醫學將持續發展，而勞工安全衛生也將更有保障。