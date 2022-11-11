參與社會公益不落人後，北市11日舉辦「台北市傑出市民表揚活動」，今年共有5人獲獎，分別為陳明終、尤英夫、洪傳宗、何素青及廖文華，各自在不同領域上發光發熱，廖文華表示，很開心看著青少年從受助者變成助人者，用自身力量回饋社區。

北市傑出市民表揚活動，今年邁入第31年，2003年以前為稱為榮譽市民，今年獲選的5位榮譽市民，並由北市副祕書長李得全頒發台北市傑出市民證書及獎章，分別為心理輔導奉獻者陳明終、新住民守護者尤英夫、語文公益傳愛者洪傳宗、企業公益媒合者何素青及青少年守望者廖文華。

洪傳宗分享，有次到偏鄉參加課後輔導，小朋友問有沒有吐司留下，想帶回去給弟妹當晚餐，讓他印象深刻，開啟擔任志工這條路，只要有請託，就會開車往返花東送物資。

尤英夫指出，很多新住民度海過來，經濟處於弱勢，陪社工家庭訪問了解不少狀況，很多婦女負擔家計又要顧小孩，工作又低薪，雖然現在岐視減少，但苦於教育、人際資源少，需要更多經濟上的支持，現在也有募集資源認養弱勢新住民家庭。

廖文華表示，本身學法律，從來沒想過會走上這條路，當時做法律服務看到很多誤觸法網的年輕人，但法律恐難幫上忙，才想更早接觸這群來自比較貧窮、破碎，父母也忙於工作而無法照料到的家庭，提供他們適合生長的環境，有地方吃晚餐、溫習功課、學才藝。

廖文華也說，在西門町創立夢想之家，陪伴弱勢青少年，創立時短短3個月就接觸到200個學生，目前則在西門町、士林、宜蘭都有設立據點，很開心孩子人生被改變，有些當上醫生、老師、警察或社工等，讓受助者變成助人者，可以用自身力量回饋社區。