雙11被譽為年度最大購物節，但有一位網友吐槽說，這幾年觀察下來，這個活動越來越沒有誠意，很多折扣都只是文字遊戲，根本沒有省下多少錢，讓人很失望，也引起網友討論，不少人認同直呼，現在最大的優惠恐怕就是「免運費」。

一名網友昨在Dcard上發文說，這幾年漸漸覺得雙11的優惠活動越來越沒有誠意，電商平台的折扣都只是在玩文字遊戲，產品官網也不捨得殺把價格殺太低，深怕顧客以後不回來消費了。

該網友表示，雙11剛好夾在周年慶之後、農曆過年之前，這個時間真的很尷尬，只能奉勸大家要理性消費，真的有需要再買，不要亂花錢，要不然每次雙11後的退貨率，真的讓人看得很生氣。

貼文引起網友討論，不少人認同直呼，真的！最大的優惠大概就是免運而已，商品價格跟平常幾乎差不多。「真的！很多優惠都很少，跟平常買差不多」、「還真以為撿到便宜喔，一堆先偷偷漲價，再調回原價裝成降價，讓盤子全崩潰」、「大家真的不要衝動購物」、「只有蝦皮雙11免運有吸引我，買小東西就能免運」。