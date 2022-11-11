無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦陣營11日指控對手民進黨候選人徐定禎發黑函，並要對徐提告加重誹謗、意圖使人不當選。對此，徐定禎表示，鍾東錦使用濫告讓在地噤聲，他絕對不會向黑金威脅低頭，同時加緊查賄抓弊的工作，文宣也會繼續發放。

徐定禎表示，競選總部委託的派報工作人員，已經連續2天被帶回去頭份分局做筆錄，他痛批「苗栗國」的稱號真的不是喊喊而已，他也不明白鍾東錦到底在怕什麼。

「選前就壓制，當選必箝制」徐定禎說，文宣上頭提到的西瓜刀劃破肚皮、掩埋場白手套、違法堆砂石、修法圖利自己，這些都是引述媒體報導的公開資訊，文宣上頭也有他本人的簽名以示負責，可見鍾東錦深怕自己的不法事證被更多鄉親知道，才會大動作阻撓文宣發放工作。

徐定禎競選總部發言人曾玟學表示，鍾東錦是朱立倫、柯文哲認證的黑道，鍾東錦使用「濫告、監控、粗暴攔截」的方式使鄉親心生恐懼、讓在地噤聲。鍾東錦陣營第一次報警控告徐定禎發黑函後，選委會已經認定相關文宣合法，不是黑函。

徐定禎提到，競選總部昨天已經成立抓鬼查賄大隊，今天也在立法院舉辦記者會還擊對手奧步有律師團為鄉親提供司法支援，也有立院黨團作苗栗的後盾，作為苗栗縣長候選人一定要站出來維護選舉公正性。