歐男偷完鞋後還手舞足蹈，看起來相當愉悅。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄又驚見偷偷鞋怪客！高雄55歲歐姓男子路過洗鞋店時，偷走門外待清洗的白色女跑鞋，離開時還不忘偷聞鞋內的味道。店家洗鞋時驚覺遭竊報警，警方調閱周邊監視器時，還發現歐男還會手舞足蹈，顯得相當愉悅。在警追查下，日前於公園落網，全案依竊盜罪移送法辦。

4日上午11時許，歐男路過新興區復興二路一家洗鞋店時，看見店外正準備清洗女ULTRABOOST 5.0 DNA 跑鞋，趁店員正忙著店內的事務時，將女鞋偷走，離開時還曾在鞋口偷偷聞了幾下。

洗鞋店員正準備洗鞋時，發現顧客的鞋子不翼而飛，驚覺遭竊報案，新興分局五福二路派出所獲報，立即調閱周邊監視器，發現是歐男將悄悄的將鞋竊走。

在警方持續調閱監視器下，還發現歐男在過馬路時，會拿著鞋子跳舞，顯得相當開心滿足。隨後9日員警發現歐男最後出沒在中央公園，立即到達現場，將正在休息的歐男逮捕，但卻未見到遭竊的女鞋，歐男向警方辯稱，女鞋早已丟棄在路邊。

據理解，歐男為遊民，常在新崛江、中央公園等地出沒，並會竊取周邊商家的物品，是當地警方的頭痛人物之一。全案依竊盜罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。