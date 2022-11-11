澎湃新聞11日報導，因為酷似宮崎駿電影《神隱少女》（大陸譯《千與千尋》）裡的「湯屋」，杭州西湖風景名勝區一處茶園邊的一棟小樓成了網紅打卡點，引發關注後也有網友質疑其涉嫌違建。名勝區綜合行政執法隊擬對網紅「湯屋」中涉嫌違法的建（構）築物予以沒收處理，處理決定將公示至14日。

澎湃新聞報導，「我們通過調取地籍檔案比對、測繪、詢問走訪等調查取證確認了房屋違建情況，違建建（構）築物計517.4平方米。因為拆除違建部分可能嚴重影響原建築物安全和使用，決定對這部分進行沒收處理。」副隊長趙丹說。

杭州西湖風景名勝區官網發布的公示內容顯示：倪某某在下滿覺隴29號擅自依託原承租房屋，透過加層改建等進行建設。據大陸《城鄉規畫法》第六十四條和《杭州市市區違法建築處置辦法》第十二、十三條，擬對上述違法建（構）築物予以沒收處理。公示時間至11月14日。

涉事建築位於杭州市西湖區下滿覺隴29號(原79號)，因酷似《神隱少女》裡的湯屋而走紅，某社交平台上有不少關於杭州網紅「湯屋」的種草帖：「我不允許有人沒有見過滿覺隴湯屋的美！」「湯屋與滿覺隴的桂花是絕配呀！」

據悉，該幢小樓的產權屬於西湖區滿覺隴村。據1997年村裡提交的關於要求領取集體土地使用證的申請，該處占地300.5平方米，建築面積230平方米，經當時的區土地清查領導工作小組辦公室同意補辦用地手續。此後，滿覺隴村將該處出租，目前承租人為倪某某。

趙丹介紹，公示至今，產權人、承租方未提出異議，處罰決定生效後，該建築的合法部分由產權單位繼續使用，違建部分由西湖街道後續處理，用途由街道研究決定。