南女合作社配合郵政代辦所成立11周年，今天推出相關紀念品，可收集史上最多18個1。(曹婷婷攝)

台南女中合作社今天與台南郵局合作在校門口設置臨時郵局，上午吸引1500人購買紀念郵摺等物品，蓋章留念。(曹婷婷攝)

台南女中校內郵政代辦所於100年11月11日成立，適逢屆滿11周年，南女合作社特別與台南郵局合作在校門口設置臨時郵局，開賣紀念封，今天上午11點前蓋「111.11.11-11」實寄戳，加上代辦所11周年的「11」，可收集到史上最多18個1，一上午吸引1500人排隊搶購。

台南女中教務主任胡瑞原表示，11年前成立全國高中第一間在校內的郵政代辦所，主要是著眼於當時升大學個人申請的備審資料需要使用紙本郵寄，方便同學寄送而成立，雖然目前相關書審已電子化，但郵政代辦所每月也協助寄送學生包裹等各項郵政服務。

今早校方於校門口設置臨時郵局，吸引許多南女校友、集郵迷前來排隊選購明信片、紀念郵摺等，就是為了要加蓋癸戳、實寄戳，蒐集史上最多的18個1。台南郵局股長林宗弘說，今天準備1500套的明信片、念郵摺等，上午就幾乎被搶購一空，相當受到歡迎。

他說，今天也提供300個局贈封，台南郵局還鐫刻以南女自強樓為底圖的癸戳，上面刻有「111.11.11」數字，若上午11點前來蓋「111.11.11-11」實際戳，加上代辦所11周年的「11」，就有18個1，是千年一遇的紀念封。

台南女中合作社配合雙11及臨時郵局活動，也推出魔法金幣、火漆章封蠟組、南女極致黑悠遊卡等系列周邊紀念品，同樣引起搶購熱潮，締造歷年來罕見的超狂業績。