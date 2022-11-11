2022年就要進入尾聲，今年由於通膨、戰爭、疫情等因素影響經濟景氣，連帶影響公益團體的募款狀況，至善基金會統計今年1至9月流失的定期捐款近1500單位（每月600元），其中半數以上是由於經濟因素或失聯導致終止捐款。因此，拓展募款管道和提供便捷安全的捐款方式，成為許多社福團體的當務之急。

而電商平台momo購物網持續暖心做公益，與至善基金會攜手推出「愛心百元捐」，全力支持至善的「陪你長大計畫」專案，民眾的愛心捐款將轉換為孩子的力量，專案募款金額也將全數捐助於至善基金會，幫助偏遠地區的孩子獲得教育和照顧資源，可說是全心全意力挺公益。

momo除了提供平台給社福團體募款，在今年也慷慨捐贈了1500個物資關懷箱給至善位於新竹的工作服務站，提供日用品幫助原鄉弱勢家庭減輕經濟負擔，從線上到線下都溫暖應援至善的服務。

至善基金會執行長洪智杰表示，今年募款壓力特別沉重，來自於大環境的變化和挫折，但是至善對孩子的服務不能中斷，盼望大家能在購物車多加1件至善，幫助孩子們安穩長大、追逐夢想。