距離九合一大選只剩下15天，競選第一選區的新北市議員陳家琪也加足馬力作最後的衝刺，近日她也在臉書陸續分享自己的五大政見，包括青年共好、銀髮共尊、建設共展、經濟共享以及文化多元等等，希望能改變八里、淡水、三芝及石門，讓北海岸實現進步。

陳家琪表示，青年共好的政見包括鼓勵青年返鄉創業，爭取青年創業貸款利息補貼；協助青年跨域就業，爭取交通多元補貼；鼓勵青年返鄉成家，爭取多元住宅、租金補貼；推動公私合作，爭取中心及補助多元方案；推動在地就學，爭取每區設立完全中學；守護校園安全，積極基督毒品防制作為。

而銀髮共尊政見則有爭取廣設銀髮據點，建立長照多機能及無障礙友善環境；爭取提升臨托量能，減輕家庭負擔；爭取銀髮據點設施設備再升級打造長者尊榮空間；提升失智照顧服務量能，照顧弱勢族群；推動成立社區旗艦型服務中心，強化社區整體照顧模式。

針對建設共展，將提出督促淡江大橋如期完工，推動河口景觀再造工程；加速推動淡北道路新建工程，改善交通瓶頸；加速推動105市道全面改善及拓寬工程，建構安全回家道路；加速推動八里輕軌及淡海輕軌延伸北海岸，形塑輕軌低碳生活圈；爭取芝投公路及觀音山環山道路開闢，健全地方交通路網；爭取興建八里能源消防隊及派出所立體多目標使用大樓，強化救災量能並同時解決區民停車問題。

經濟共享部分，將積極推動台北港娛樂區及產專區加速開發，創造就業機會、打造港灣新城市；積極推動淡水沙崙科技園區及第二漁港加速開發，串聯三芝、石門悠遊樂活，創造北海岸新願景；結合八里左岸、十三行博物館與輕軌廊帶，發展綠廊經濟學，擴大青年參與地方特色創生；強化在地農漁業產品推廣，擴大有機化、品牌化及智能行銷；發展在地休閒觀光產業，左岸、右岸特色景點再升級。

最後是文化多元，則希望發展客家文創產業及客家觀光美食，推動北海岸客語培力發展計畫，傳承客家文化；推動北海岸新住民培力發展計畫，增加新住民就業機會；推廣新住民多元慶典及展演活動，促進文化融合；推動異國文化共融發展，招募國際人才，建構友善國際生活環境。