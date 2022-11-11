蔡其昌11日早上前往霧峰市場掃街拜票，更有選民早早在家門口等待，特別準備「高票當選」的賀聯。（潘虹恩攝）

選戰倒數15天，台中市長盧秀燕11日早晨於西區進行首次站路口拜票，民進黨台中市候選人蔡其昌則前往霧峰市場掃街拜票，蔡其昌表示，他走遍台中每個角落、菜市場、街口，盧秀燕偶爾才站1次，鼓勵盧秀燕多站；盧秀燕競總則表示，盧秀燕依規定請假、投入選戰，籲「正向選舉」。

針對盧秀燕今早於西區首次站路口，蔡其昌表示，他已走遍台中每個角落、掃遍每個菜市場、站遍重要路口，很多市民反映盧市長好像都沒在選舉，不願意和大家拜託，他建議盧秀燕多站，聽聽市民聲音，走走路也有益身體健康，更指出，盧秀燕「偶爾站1次」他也很難評論。

盧秀燕競選總部則表示，盧秀燕按照規定從11月10日起請假，投入選戰，盧秀燕也多次呼籲「正向選舉，為孩子做榜樣」，未來將持續把握每一個與鄉親面對面的機會，努力爭取市民朋友的支持，持續守護台中。

蔡其昌11日早上第9度來到屯區市場，與市議員李天生、林德宇、市議員候選人張芬郁等人前往霧峰市場掃街拜票，沿途商家、民眾熱烈支持，更有選民早早在家門口等待，特別準備「高票當選」的賀聯。蔡其昌表示，在剩下的日子裡他會更加努力、勤跑基層，讓大家看見他的誠意跟決心。

蔡其昌也承諾，未來若當選市長，要讓霧峰再次繁榮，除了活化霧峰林家、光復新村外，也會持續與中央合作，將民主議政園區發展的更好，帶動霧峰觀光發展；同時也要在屯區興建專為長者規畫的「銀髮族體健中心」，要幫台中市的年輕人一起照顧長輩。