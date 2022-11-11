國民黨基隆市長候選人謝國樑11日上午接受廣播節目專訪時表示，對手民進黨市長候選人蔡適應的選舉看板及布條，遍布全基隆市，且多占用國有地及市有地。謝國樑痛批林市府置之不理是無政府狀態。蔡適應則反譏謝的看板掛滿基隆各地，根本是超級金牛。

謝國樑11日上午接受專訪時，痛批對手蔡適應在基隆市設置了100處違法的競選看板及布條，且多占用國有地及市有地，而執政的林右昌市府對於這樣的違法設置看板，則是視而不見。謝國樑痛批，整個基隆的國有土地都是蔡適應和林右昌的違法看板，彷彿林右昌市長帶頭背書違法，讓基隆處於一個無政府狀態。

蔡適應表示，選舉過程中，各陣營都會懸掛許多競選看板及布條，他的支持者有些布條，掛的位置有爭議，但是大部份在私人土地的布條，都是有得到地主授權的。

接著話鋒一轉，蔡適應說，他的對手是隻「超級金牛」，看板全基隆市滿天飛，光看競選看板就知道誰是財力雄厚的候選人。他進一步痛批，上面所掛的政見，也再一次突顯謝國樑就是「市政草包」，對Gogoro的政策說不清楚、一變再變。

對於蔡適應表示，違規的看板多是後援會支持者所設立，謝國樑痛批蔡陣營這樣的說法明顯是卸責，同時也對於林市府環保局不積極查處一事表達遺憾，這也同時證明了他的對手沒有基本的法治觀念。

謝國樑指出，他所出資懸掛的看板都符合規範，但有一些與議員共掛的看板不妥，他已經通知當事人要求取下。