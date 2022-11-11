王家梁在紅毯一端等待老婆時已熱淚盈眶。（粘耿豪攝）

許維恩由爸爸牽進場。（粘耿豪攝）

交手時，許維恩和王家梁哭成淚人兒。（粘耿豪攝）

王家梁替許維恩拭淚。（粘耿豪攝）

２人幸福完婚，證婚人由聶雲擔任。（耿豪攝）

新人和高顏值伴郎伴娘開心合影。（粘耿豪攝）

許維恩丟捧花，場面很嗨。（粘耿豪攝）

捧花由吳心緹和席惟倫共同搶得。（粘耿豪攝）

許維恩和王家梁今補辦婚禮，2人特地選在111年11月11日11點11分舉行，除了是許維恩的生日，也是千年一遇的11個11，深具祝福意義。婚禮會場採用全鏡面拱門，簡約俐落，共花了36個小時布置，和許維恩18公斤宮廷復古巴洛克風白紗相當映襯，優雅又夢幻。王家梁的求婚鑽戒1克拉左右，沒有特別挑選精品，而是由從事相關行業的朋友特別訂製，心意滿滿，整個婚禮花費大約300萬。

王家梁在彩排時，一看到岳父就忍不住淚崩，典禮開始時，一站上紅毯再度紅了眼眶，許維恩由爸爸牽進場，美麗的老婆一站在眼前，王家梁再也忍不住，落下幸福的眼淚，許維恩也淚眼潸潸，場面溫馨感人。王家梁透露其實在陪老婆製作婚紗時，已經預測到自己會哭；許維恩也大讚老公很帥：「很開心也很幸福，看到他哭，我也忍不住流眼淚，發現我難過又一哭，就會語無倫次，尤其對爸媽的感謝詞。」

會不會期待晚上洞房？王家梁驚說：「都已經說過1周5次，今天先放過我們，要好好養精蓄銳，不然身體會抗議。」生子計畫則順其自然，許維恩：「先把身體養好準備好。」婚後財政大權由誰掌管？王家梁笑說：「因為我是她的藝人，錢本來都由她管。」許維恩更笑說保險受益人在去年登記就改成老公了。

2人互訴愛的誓詞，王家梁透露其實2人緣份很浪漫，在10多年前就相遇，只是當時沒有交集，後來繞了一大圈再遇到彼此，「當年一眼瞬間，這一次有了對話、認識也有了愛，我很謝謝妳的出現。」許諾未來日子會一直牽著老婆的手，直到人生旅途結束。許維恩也感謝王家梁讓她有家的感覺，只要2人在一起，不管發生什麼事情總會覺得很安心、踏實，「我們的默契是一個眼神就可以感受到彼此之間的愛，接下來只要有你的地方就是我的家。」一旁賓客全感動得頻頻拭淚。

婚禮由和2人交情甚篤的聶雲證婚，並由是元介、周予天、廖允杰、曹佑寧、廖家陞、Eddie、朱建綱、薛維昕擔任伴郎，房思瑜、席惟倫、晏柔中、吳心緹、康茵茵、Bella、寶貝小姐和沫沫小姐擔任伴娘，高顏值組合超吸睛。