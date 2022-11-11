根據周四發表的一項研究結果，無論疫苗接種的狀態為何，再度感染新冠狀病毒的死亡、住院和重症風險，都較初次感染大幅提高。

負責這項研究的聖路易斯華盛頓大學醫學院Ziyad Al-Aly博士表示，再次感染新冠病毒會增加急症和長新冠風險，不管是在未曾接種過疫苗、已接種過疫苗，還是接種過加強劑的人身上，這個現象都很明顯。

這份調查是基於美國退伍軍人事務部在2020年3月1日至2022年4月6日所收集的數據，研究對象包括44萬3,588名第一次感染的患者、40,947名感染過兩次以上的患者，以及530萬名未曾感染者，且大多數為男性。

研究顯示，與第一次感染的患者相比，再次感染的患者其死亡風險增加一倍多，住院風險增加2倍多。與初次感染者相比，重複感染者出現肺部問題的可能性高出2倍多，罹患心臟病的機率高出2倍，而患上神經系統疾病的可能性高出60%。

根據發表在《自然醫學》（Nature Medicine）期刊的一份報告，重複染疫者其肺部、心臟、血液、腎臟、糖尿病、心理健康、骨骼和肌肉以及神經系統出現問題的風險都有所增加。

研究負責人Al-Aly博士示，即使以前感染過、也接種過疫苗，這表示這些人具有雙重的免疫力，但是當他們再次感染後，仍然容易出現不好的情況。

隨著年底出遊和聚會的高峰期到來，Al-Aly博士提醒民眾不要放鬆警覺，他表示，人們應該意識到再次感染是有後果的，仍應該採取預防措施。