民進黨立院黨團總召柯建銘與民眾黨新竹市長候選人高虹安繼續隔空交火，柯建銘今在臉書再度喊話要高虹安「引咎辭職、退出選舉」；高虹安則反擊，柯建銘自以為是法官，不斷叫囂，但違法與否不是他說的算，請柯建銘不要明目張膽指揮檢調司法辦案，透過媒體意圖施壓。

對於高虹安，柯建銘指出，台灣72年來施行地方自治的選舉史上，「首見」爭議性如此大，又不理選民檢視，都是別人的錯，一再逃避，轉移焦點，視法律於無物，知法玩法，每次回應就如犯罪自白書，自證有罪，硬拗到底、製造聲量，自我斐陶斐，整個選舉過程，讓民主、價值嚴重失血，做最壞示範。

昨天蔣萬安辭職，前天高虹安抱病找「楊文科」，林耕仁忽軟忽硬，忽硬忽軟，敵人同志分不清，藍白競相操作棄保，認為雙首都（台北國家首都、新竹科技首都）的選民是空氣、塑膠，國民黨、民眾黨只是在比賽誰比較早走進歷史焚化爐。柯建銘要高虹安引咎辭職、退出選舉，挽救崩盤中懸崖邊的「民主」、「價值」、「是非」、「道德」，這是她對台灣社會做最後的贖罪。

高虹安回擊表示，民調指出，新竹市主要的政治人物中，柯建銘的好感度敬陪末座，其爭議眾多，是不爭的事實。高表示，柯建銘自以為是法官，不斷叫囂，但無論他如何攻擊，違法與否不是他說的算，請柯建銘不要明目張膽指揮檢調司法辦案，透過媒體意圖施壓。

高虹安說，這一次選舉是台灣人民與新竹市民最有機會，可能也是唯一一次機會能下架柯建銘勢力的選舉，也不難想像為何柯建銘宛如第七位市長候選人一般，賣命演出。