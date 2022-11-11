大陸晶圓代工龍頭中芯國際，周五公告第三季財報，營收與獲利雙雙低於市場預期，公司更警告第四季將因美國制裁拖累營收15%，這也讓執行長趙海軍坦言，中芯可能需要更多時間才能從低迷的週期恢復。

綜合外媒報導，中芯第三季營收為19.1億美元，低於預期的19.3億美元，獲利4.7億美元比去年同期成長47%，但依然低於市場預期的4.8億美元，突顯全球經濟衰退、消費性電子產品需求暴跌的現況。

不僅如此，美國政府於10月初發布對大陸晶片業新一波的出口管制措施，未經許可的美國人、企業與組織不得協助或參與大陸晶片廠商進行研發或生產工作，受影響的範圍包括超級電腦、人工智慧及軍事等先進製程晶片領域。

種種狀況讓中芯下修第四季的財務預測，營收可能比第三季下滑15%，趙海軍說：「美國的出口限制給供應鏈帶來新挑戰，可能需要更多的時間才能從低迷的週期恢復。」

趙海軍也提到，「制裁措施影響美國客戶，讓他們不能在大陸銷售先進晶片，但中芯的技術能力與擴張計劃並沒有違反美國的規定，詳細的衝擊還有待進一步觀察與評估。」

今年7月傳出中芯已經量產7奈米晶片並出貨給客戶，引發全球晶片業震撼，即使良率與規模輸給台積電、三星等大廠，但中芯能用14奈米成熟製程設備就產出7奈米晶片，已經展現中芯的實力與企圖心。