國民法官審判制明年元旦上路，從《國民法官法》2020年8月12日總統公布後，台北地方法院已完成2輪次各4場次，合計8場的模擬法庭，11月15日上午9點30分也將在大禮堂，舉辦「國民法官模擬法庭成果發表會暨逗陣繞法院」活動，金鐘獎主持人黃子佼也將到場一起介紹國民法官教育園區。

活動現場邀請 TPSO台北愛樂交響樂團小提琴家鄧凱鴻、大提琴家李姿慧及鋼琴家吳宜玲進行鋼琴三重奏演出，並有曾在美國音樂學院習業的神秘嘉賓參與演奏，研究報告新書發表首先由唐福睿導演及廖晉賦法官共同與談介紹，另由甫獲得第57屆電視金鐘獎的知名主持人黃子佼與洪甯雅法官共同介紹北院國民法官教育園區。

北院模擬法庭成果及幕後花絮影片也將首度公開播放，逗陣繞法院活動則由北院新任政風林靜瑜主任主持擔綱，現場採茶會形式，設置裝置藝術及留言牆。茶會中，北院國民法官庭長及法官全體也將在場與來賓相互交流，積極與社會對話，使多元的聲音進入法院。