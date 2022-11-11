「112學年度特殊選才招生計畫」正在受理報名中。教育部今(11)日表示，今年共有55校552學系參與，提供1558個招生名額，人數比去年增加約40名，創歷史新高。

教育部指出，為了讓部分具有特殊才能、經歷、成就或不同教育資歷（如境外台生、新住民子女、弱勢族群、實驗教育學生等）的學生順暢升學，自104學年度起推動「大學辦理特殊選才招生試辦計畫」，並在107學年度將此納入正式入學管道。學生入學後，學校提供並強化學習適應與輔導機制，助其適性發展。

至於招生制度上，教育部提到，每年特殊選才的招生名額，最多以全國日間學士班名額的1.5％為上限，約1500名左右。往年皆有逾千名學生透過該管道就讀大學。剩餘的招生缺額，則是回流到分發入學管道招生。

教育部近一步說明，因特殊選才管道的特性，不用參採學測成績，能夠讓大學招收到具有特殊才能或不同教育資歷的學生入學，更能採小規模管道由各大學進行單獨招生，因此目前仍以全國日間學士班招生名額的1.5％為特殊選才招生名額上限為原則。

教育部強調，各大學歷年皆審酌實際招生情形、學生在學表現及學系選才需求等提出申請，招生名額逐年微幅成長。未來將持續宣導並鼓勵學校踴躍申辦特殊選才招生。