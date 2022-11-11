國民黨台北市長候選人蔣萬安昨天宣布請辭立委，民進黨副秘書長林鶴明酸說辯論表現不佳才辭職，民進黨秘書長林錫耀也稱7個立委都不會請辭，遭諷「綠能你不能」。蔣萬安今天下午前往南機場樂活園地與長輩共餐受訪表示，民進黨的雙標已很長一段時間，並強調請辭是自己的決定，在昨天宣布之前有與黨中央、北市黨部報告。

蔣萬安說，民進黨的雙標還有口不擇言，已經很長一段時間，接下來也只會更多，台北市過去這8年，相關的建設停滯，面對世界變化之快，台北市沒有辦法再空轉下去。

蔣萬安強調，他昨天請辭立委，展示的就是破釜沈舟、一定要贏的決心，也希望用這樣的決心持續勤走基層，爭取市民的認同，展現這個決心，也希望讓自己持續成為市民心中最好的選擇。

媒體人黃揚明也分析，蔣萬安請辭時機不對，北市議員徐巧芯正在打「無良公關」的議題。至於請辭是自己決定嗎？蔣萬安說，「這完全是我自己的決定」，在昨天宣布之前請競選辦公室跟黨中央、台北市黨部報告。