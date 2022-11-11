【LIVE直播】口罩鬆綁第一階段11月上路 12月有望開放逐桌敬酒。（中時新聞網）

新冠肺炎疫情趨緩，國內今新增2萬269例本土個案，較上周五的27547例，減少26.4％。另也新增37例境外移入、62例本土死亡。死亡個案中，最年輕為2名40多歲女子，其中1人為院內感染。截至目前，國內共累計799萬6490例確診、1萬3441例死亡。

今日的本土個案以新北單日新增3225例居多，其次依序為高雄2844例，台中2659例，桃園2023例，台南1988例，台北1683例等；境外移入個案則分別自日本(2例)，韓國、泰國、印尼(各1例)移入，另32例感染國家調查中。

與此同時，今日也新增137例中重症個案，其中100例中症、37例重症，另有62例死亡，最年輕為40多歲的2名女子，其中1人接種3劑疫苗，有癌症病史，10月18日因近日食慾差、虛弱、腹痛、黃疸入院診斷敗血症，10月22日確診，為院內感染。女子使用莫納皮拉韋治療，11月7日死亡，死因為泌尿道感染併菌血症、新冠確診、癌症。

另1名40多歲女子，有氣喘、糖尿病史，曾接種3劑疫苗，10月10日呼吸困難至診所就診，因病況未改善，10月22日至醫院就診，採檢PCR後確診。因氧氣濃度偏低、肺炎、呼吸窘迫，女子轉院至醫學中心，11月8日死亡。死因為新冠肺炎併呼吸衰竭。截至目前，國內共累計799萬6490例確診、1萬3441例死亡。

華盛頓大學醫學院博士齊亞德與密蘇里州退伍軍人醫療服務臨床流行病學中心合作，蒐集自2020年3月1日～2022年4月6日的確診者進行研究，發現重複感染的重症情形比首次感染嚴重，出現肺部問題的機率是首次感染者的3倍，心臟疾病風險也達3倍，神經障礙風險則比首次感染者出6成，還會增加罹患血液、腎臟、糖尿病、精神健康、骨骼肌肉等方面疾病的機率。

對此，指揮官王必勝表示，該研究的對象年紀偏長，屬於脆弱族群，是否有關還需要研究。從國內資料看來，重複感染的比例是百分之3，今年這2波疫情，第1波的致死率是0.17％左右，第2波0.1％，下降不少，但是死亡是落後指標，還需要注意。重複感染比例低，且致死率往下降，這是我們目前看到的數據。