第7屆鐵路便當節11月11日至14日於台北車站大廳舉辦，今年以「移動的樂園－鐵道生活樂園」為主軸，參與業者39家為歷年之最，其中包含了8家日本鐵道業者，也是首次邀請地方政府共襄盛舉，展現各地獨有的鐵道文化、觀光旅遊及文創商品，邀請民眾同樂。

台鐵局今年打造「鳴日餐車」及「兩鐵旅遊列車」主題列車，外觀復刻鳴日號觀光列車，推出便當節專屬「東海岸下午茶」餐點；以及由莒光號改裝的兩鐵旅遊列車，於車廂內設置腳踏車互動體驗裝置，讓民眾現場享受精緻美食饗宴，同時體驗自行車旅遊魅力。

除豐富的現場活動，台鐵夢工場則以移動的樂園為主題，推出限量時光膠囊禮包紀念美好「八角便當款」與展望未來「EMU900＋EMU3000新車款」。台鐵便當店也搭配告別八角活動，特別重新製作「經典八角便當」於活動現場限量販賣，讓大家共同回味經典。

交通部長王國材致詞時表示，鐵路便當除了美味特色外，更因在旅遊中帶來獨有的飲食，將鐵道旅遊與飲食文化結合，讓鐵道之旅更加豐富。台鐵便當從民國38年就開賣，已經73年，吃台鐵便當是許多人美好的回憶。

王國材說，台鐵局正致力於推動公司化，其中台鐵安全改革最為重要，另也積極推動附業發展，開發創新商品及鐵道觀光，推動全方位發展的「軌道經濟」。安全與營運改革 ，讓台鐵公司將更能邁向永續發展。