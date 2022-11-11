藍天(2362)第三季財報披露，受到整體市場不利因素影響，單季營業收入57.58億元，年減22%，營業毛利12.21億元，毛利率21%，年增2個百分點；前三季合併營業收入170億元、年減12%；營業毛利38.11億元，毛利率22%，年增1個百分點；營業利益15.54億元，營益率9%，與去年持平，稅後淨利6.82億元，每股盈餘1.17元，每股淨值72.38元。由於藍天在筆電市場採藍海策略主攻電競，不同於其他品牌廠有嚴重庫存壓力，公司強調明年NB出貨會優於市場均值！

筆電事業前三季受惠於產品組合優化，藍海機種銷售比重站穩八成，前三季銷量124萬台，營收143億元，業績雖受壓，營益率仍站穩6.5%。藍天筆電事業第三季出貨約40萬台，營收49億元、季增26%，前三季營收143億元，年減13%，第三季藍天配合客戶庫存去化及市場需求，持續優化產品銷售組合，前三季藍海機種銷售比重站穩八成以上，加上購料成本及營業費用控管得宜，平均每台邊際貢獻度年增12%，稀釋掉銷售量年減17%的不利影響，前三季營業利益率仍與去年同期持平6.5%。

展望第4季，在各國保護主義及地緣政治持續發酵下，藍天全力支持通路客群在地內化其國家自有品牌競爭力，積極爭取當地政府標單。雖市場普遍保守看淡第4季傳統旺季不旺，藍天仍收穫雙11、雙12及聖誕節檔期的急單，加上搭載英特爾及NVIDIA新一代平台的新機種也將在Q4季底上場搶市，藍天筆電事業攜手百位通路商客戶穩步輕盈向前衝，共創Q4雙贏業績及提前布局明年Q1商機。

藍天集團中國通路事業群2022年以來受疫情起伏干擾，各區政府嚴格執行封控政策，百腦匯各店第一時間配合當地政府政策，並與商家共體時艱，維持友好關係，目前18家科技廣場平均出租率穩定維持在9成5。百腦匯2022年前三季租金收入新台幣22.63億元，年減3%，雖受中國清零政策及租金減免影響業績，但在節能減碳節流政策執行下，淨利率與去年同期持平。

轉投資30%的群光廣場百貨前三季營收人民幣30.54億元，年減14%，尤以成都店及武漢店受清零政策影響甚鉅，前三季群百稅後淨損人民幣1.87億元，相較去年同期稅後淨利人民幣0.82億元衰退3.2倍，也影響藍天業外獲利挹注。隨著全球疫情解封，期待中國消費市場解封後谷底回升。2022年百腦匯及群光廣場百貨受總體環境因素影響表現未達預期，但集團中國通路事業群於非常時期不忘努力透過微信、大眾點評、小紅書等APP維持品牌熱度，偕同合作廠家、商家進行直播宣傳，吸引消費者獲取新品活動優惠資訊，線上線下光臨消費。同時實體店面進行部分席位整改及業態整合，靜默期過後，提供消費者更新穎、更舒適的商場體驗。

近年來藍天集團致力於資產活化，今年9月再公告處分泉州不動產，出售價格約新台幣5.6億元，累計近5年集團活化資產達184億元。今年深受疫情清零政策影響，只去化一個泉州項目，活化進度不如預期，期待疫情解封後加速進行。