台南市南區34歲胡姓女子透過臉書應徵到月薪高達4萬元的「接電話」工作，沒想到赴約參加「職前訓練」時，卻被詐騙集團取走身分證、手機，並關押控制8天，直到胡女的帳戶被列為警示後才放人。事後，警六分局循線逮獲2嫌，全案依詐欺、妨害自由、恐嚇、洗錢等罪嫌送辦，檢方也聲押獲准。

警方調查，原本從事房仲業的胡女，10月9日在臉書看到賣場徵才訊息後，主動留訊聯繫，對方開出月薪4萬元以上、工作為「接電話」的條件後，胡女信以為真，相約在市區某麥當勞前碰面後，隨即搭上對方的汽車準備參加「職前訓練」。

不料，胡女上車後，馬上被詐騙集團控制，除身分證、手機等物品被取走，切斷對外聯絡外，她的帳戶也被當成人頭帳戶使用。胡女被控制關押的8天中，持續在旅館、日租套房及電梯大樓住宅間移動，直到她的帳戶被列警示後，詐騙集團才放人。

警方獲報展開追查，9日分別在永康區及安平區逮捕22歲胡姓及28歲李姓男子，但2人只負責看守被害人的工作，在詐騙集團的位階頗低。

警方調查，該詐騙集團已因新北市淡水案鬧得太大解散，先前已有3名被害人被該詐騙集團控制，但獲釋後均未報案，胡女則是第4人，將持續追緝幕後首惱。