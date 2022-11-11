教育部體育署昨(10)日在台北美福飯店舉辦第14屆「體育推手獎」表揚典禮，感謝獲獎單位與政府一起攜手推展體育運動。今年為長庚醫療財團法人第8年獲頒「體育推手獎」，也是第4度獲得贊助類「金質獎」及「長期贊助獎」雙項肯定，由長庚決策委員會主委程文俊代表受獎。

程文俊表示，長庚醫療財團法人從2014年開始推動「長庚運動醫學公益計畫」，在董事長王瑞慧的大力支持下，今年計畫已經邁入第9年，投入將近3億元經費，照護近4千位國內運動員。除奧運、亞運等頂尖選手外，為了照顧更多的年輕運動員，從2018年起推動向下扎根，針對國高中運動校隊，除了提供醫療照護與運動防護資源外，更進一步安排專業人員進入校園，包括：醫師到校訪視進行身體功能檢測、運動防護師隨隊照護、營養師/心理師/藥師推廣運動營養/心理/禁藥等正確知識。目前國高中體育校隊已經成為計畫的主要照護對象，資源配置比例提升到7成以上，希望能與國家、學校共同努力，為年輕運動員奠定未來發展的良好基礎。

「長庚運動醫學公益計畫」照護選手之一，有台灣「羽球王子」稱號的王子維，也出席典禮分享這份喜悅。王子維感謝長庚一路上的陪伴與支持，他表示自2014年起加入長庚運動醫學計畫，醫院不但整合各專科醫師、運動防護師、營養師、藥師與心理師等專業人員組成醫療團隊提供選手完善的照護，更免費提供運動防護師陪同訓練及比賽，和場邊即時運動防護，讓選手在賽場上更能無後顧之憂的全力以赴，發揮實力。

長庚運動醫學整合照護計畫，目前集結骨科、復健科、中醫科、神經外科等十多個相關領域的頂尖醫療專業人員及運動防護師參與。嘉義長庚醫院骨科主任許維修分享長期參與運動醫學計畫與運動科學研究的經驗指出，認識運動禁藥、運動營養對於運動員生涯發展是非常重要的課題，瞭解禁藥的類別、查詢方式及做好個人的用藥管理，才能避免因誤觸運動禁藥讓辛苦的訓練付諸流水。

他並表示，體重控制情形對選手比賽成績也有相當大的影響，特別是拔河、舉重等量級競賽，透過營養師的專業協助，能使運動員及教練在賽前準備、賽中能量補充與賽後恢復飲食方式有更完整及正確的概念。另外，近年來運動科學的議題逐漸受重視，從許多的研究顯示，在精確運動科學的介入下，選手可獲得適當的姿勢調整與提升成績表現。