雙11買氣旺，Yahoo奇摩購物業績較去年同期雙位數成長！「決戰1111」今(11/11) 買氣再開出漂亮紅盤，凌晨零點開跑後短短一個小時內平台湧入流量為平日的2.5倍、銷量增10倍。同時，Yahoo奇摩購物公布雙11正慶銷售佳績與熱銷榜，活動自11/7開跑後，行動購物表現亮眼，業績動能為平日1.5倍，其中3C/手機、大型家電等高單商品銷售動能強勁，除保值抗通膨的黃金表現依舊亮眼外，在雙11優惠助攻下LV買家數暴增10倍，二手排隊款精品像是要價53萬的愛馬仕超夯缺貨款「康康包」及約36萬的愛馬仕經典款「柏金包」皆瞬間被秒殺。因應年底3C換機潮，3C及家電品類業績量也較去年暴漲7倍，各家新機紛紛躍上此次Top5熱銷榜；此外，入冬時令需求，也讓清淨除濕機銷量增長近5倍 ，成榜外搶購大熱門！

Yahoo奇摩購物11.11流量業績開紅盤！開跑後一小時內銷量增10倍，今續推返場好康優惠。 (圖/Yahoo奇摩提供)

行動購物成趨勢，Yahoo奇摩App於今年雙11趁勢推出全新「購回饋」功能，讓精打細算消費者透過導購賺進更多折扣優惠，荷包省上加省！Yahoo奇摩App「購回饋」功能自今年10/31上線後，短短一週帶動App不重複使用人次成長4.5倍。迎戰雙11，為讓更多消費者享有行動購物樂趣、優惠加乘的超值好康，11/11(今天)只要透過最新版本Yahoo奇摩App「購回饋」購物結帳，即可享Yahoo奇摩購物中心全站商品強力加碼高達5%超贈點回饋！此外，延續火燙買氣Yahoo奇摩購物雙11將於11/12-11/20續推返場優惠，活動期間祭出「全站滿3,000元送300」、「購回饋3%超贈點」、「Yahoo聯名卡滿30,000元送5,000刷卡金」、「熱銷品1111元限時搶購」、「超級商城x萊爾富天天免運」等好康，讓消費者把握年度最大檔優惠，一次買好買滿！

Yahoo奇摩購物「雙11正慶Top5熱銷榜」！手機電玩全面制霸，保值黃金買氣夯！Yahoo奇摩購物公布站內正慶開跑首2日最熱銷品類Top 5 ！今年由3C手機、娛樂夯品制霸，前五大排行幾乎由年度3C新機、娛樂電玩遊戲機全面拿下！3C旗艦新機種「Apple iPhone 14 Pro Max」，榮登業績王寶座；從暖慶買氣就一路火燙，業績月增長近6倍 的電玩娛樂商品Switch位居第二；因通膨緣故刺激金條買氣，要價70萬的10台兩黃金金條買氣夯拿下第三名；熱銷搶購新機「Google Pixel 7 Pro」跟「SAMSUNG GALAXY A53 5G手機」也紛紛入榜！此外，入冬低溫陰雨加上雙11強檔優惠下，也帶動清淨除濕機品類銷量成長近5倍，成榜外搶購大熱門！

Yahoo奇摩購物「雙11 Top5 熱銷榜」

1.APPLE iPhone 14 Pro Max (256G)

2.任天堂 Switch 遊戲主機

3.童樂繪金飾 10台兩幸運星luckystar黃金金條

4.Google Pixel 7 Pro 128G 6.7吋智慧型手機

5.SAMSUNG GALAXY A535G手機 (8G/256G)

Yahoo奇摩購物「決戰1111」壓軸爆品之一【任天堂】Switch電力加強續航版。（圖/Yahoo奇摩拍賣提供）

Yahoo奇摩購物「決戰1111」壓軸爆品：

【任天堂】Switch電力加強續航版

原價9,780元，11/11 15:00限量開賣，超殺6折5,961元（Yahoo奇摩拍賣）

【小米】7 Pro 智能手環

原價1,898元，11/11 18:00限量開賣，超殺58折1,111元（Yahoo奇摩拍賣）

【CHANEL】 金球系列小水桶包

原價217,862元，特價79折172,111元 (Yahoo奇摩購物中心)

【童樂繪金飾】 童樂繪金飾幸運星luckystar黃金金條 (1台兩)

原價時價，特價6折起（Yahoo奇摩購物中心）

【大同】10人份電鍋

原價3,990元，特價74折2,980元 (Yahoo奇摩超級商城)

【桂格】無糖養氣人蔘盒裝 (19瓶)

原價1,199元，特價82折989元，領券再折250元 (Yahoo奇摩超級商城)

【Nike】休閒鞋 Air Force 男女休閒鞋

原價3,400元，特價85折2,899元 (Yahoo奇摩購物中心)