暢談台灣建築藝術之美，台中市建築經營協會舉辦「大師講座」，邀請建築旅人謝宗哲分享「台灣當代建築觀察」，謝宗哲說，台南安平古堡舊稱「熱蘭遮城」，400年前打開台灣文字文明歷史；而台中市是台灣最接近建築的地方，隨著綠美圖等重要建設將完工，2024年將精采可期。

旅日建築學者謝宗哲擅長透過翻譯、寫作及旅行、策展等方式分享當代建築藝術文化及生活美學，他曾在交大建築所、東海建築所等學校任教，以分享、傳播建築文化為己任。

謝宗哲以「台灣當代建築觀察－在迎接2024熱蘭遮城400年慶的前夕」為題主講，他說，台南是台灣文明發展重鎮，400年前荷蘭人注入台南的建築文化，過去也曾有許多國家的人來此經營；他從台南的城市演化談到台灣建築，並介紹高雄衛武營歌劇院、台南新總圖書館及新化果菜批發市場、台北表演藝術中心等，呈現台灣嶄新公共建築帶來的城市新氣象。

謝宗哲也說，台中過去有全台知名的東海建築系，近幾年逢甲也成立建築學院，是台灣最接近建築的地方，且台中有好的腹地發展、建商經營力強，造就台中的建築榮景。

謝宗哲說，前市長胡志強當初規畫的古根漢雖沒蓋成，但仍蓋出了史詩級作品的歌劇院，而胡志強任內推出的最後一個國際競圖綠美圖也正在興建中，未來在歌劇院、綠美圖及規畫中的台中巨蛋陸續推動後，台中的建築之美將很精采。