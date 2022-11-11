9日南韓媒體才報導，警方上級要求刪除活動前就撰寫好的活動對策報告書，試圖湮滅證據，今日稍早首爾龍山區警察署情報科科長被發現已經死在住處。

根據《韓聯社》11日報導，龍山警察局情報科科長鄭姓警官（55歲）在首爾江北區水裕洞家中，於今天中午12時45分被發現陳屍住處。龍山警察署情報科卻涉嫌向職員施壓刪除報告，情報科長與股長先前曾因此被傳喚調查。警方正在確認具體情況，認為鄭警官有可能根據發現時的情況做出了極端的選擇。

先前警方調查指出，10月26日在梨泰院萬聖節踩踏慘案發生的3天前，在警方和龍山區廳的座談會上，商人團體即表示「可能會發生包括踩踏事故在內的安全事故」，要求制定對策。而這份報告書，在事故發生之後，11月7日遭媒體爆料，警方上級要求刪除這份報告書，又因基層不願意刪除，而命令另一位職員刪除檔案，試圖湮滅證據。

先前跟據南韓SBS新聞網報導，事件發生後，警方高層想要煙滅證據，龍山署情報科警員透露的訊息，情報警員事發前所寫的報告在災害發生當晚被首爾市警察廳情報管理系統自動刪除，但仍保留在辦公室個人電腦上，由Ａ先生所擁有。

事故發生4天後的11月2日，上級無視A先生在現場部署情報人員的建議，命令A先生刪除個人電腦上儲存的報告。A抗議反對：「我因為值班不能進去，也不能刪除報告。」隨後，經SBS報導，確認另一名員工在IT管理員的指示下，直接打開A先生未設置密碼的個人電腦上，刪除了桌面上的所有檔案，包含了踩踏事件發生就事先制定好的對策。