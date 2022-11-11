尋求連任的張麗善10日展開「20鄉鎮願景親履巡迴」第13站莿桐鄉，並在臉書向鄉親報告5大面向發展計畫，包含希望在莿桐設立蒜頭產業專區、規劃香蕉外銷產區等等，加上雲林接下來的整體都市計畫已進行全盤檢討中，重新活化分配利用，絕對會讓雲林轉型加速前進！

除了農業外，張麗善在臉書指出，也全力推動長照衛福據點及身心障礙者日間作業設施服務據點，且莿桐鄉也沒有鄉志，已邀請專家學著編列，並增設宗教志，並在上任後爭取近四億經費改善拓寬縣道154乙線，並持續對莿桐庄內道路進行改善，努力提高雲林每一處觀光亮點。

不只如此，張麗善說，雲林接下來的整體都市計畫已進行全盤檢討中，重新活化分配利用，絕對會讓雲林轉型加速前進，莿桐鄉的五大面向整體性規畫將創造無限發展契機，這次提出的｢2030前進雲林｣的願景計畫，過去四年的時間不夠用，一天當三天用的她，懇請鄉親再給四年，絕對會加速雲林和莿桐的發展。