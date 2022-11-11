法國時尚品牌迪奧(Christian Dior)周四在倫敦揭開聖誕購物季序幕，並揭幕了Harrods百貨公司的一場聖誕宴會，主持這場宴會的還有網球明星Emma Raducanu。

迪奧在該倫敦百貨公司的外面裝飾了燈飾，入口處裝飾了巨大和華麗的星星，櫥窗裝滿了糖雕飾和商品。

執行長Pietro Beccari說：「這是我們合作過的最大盛事之一」，Beccari並指出迪奧在20世紀50年代，曾經首次占據了英國頂級百貨公司。

該精心安排的購物假日，正恰逢奢侈品產業強勁增長之際，英國當地富人和財力雄厚的遊客不顧價格飆漲，繼續爭相搶購名牌時裝。

Harrods百貨的總經理Michael Ward說：「我們專注的是真正身價超高的客群，他們並沒有真正地遭受此次危機的打擊」。

迪奧執行長Beccari則說，中國新冠疫情的封鎖和俄羅斯商店的關閉，皆繼續帶來挑戰，「但是他們對於奢侈品的胃口仍很大」。

在商店內部，這家法國時裝公司設置了一個薑餅風格的展覽，展示了品牌創始人的風格演進，並用錯綜複雜的圖案來進行裝飾，並且透過免費線上預訂系統對公眾開放。