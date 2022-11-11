經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)受惠防疫措施逐步鬆綁，各據點營運重返正軌，帶動2022年10月合併營收「雙升」，與前10月營收齊創僅次於2020年的同期次高。展望後市，公司將續展3處新據點，可望為第四季營運持續挹注成長新動能。

柏文公布2022年10月自結合併營收3.1億元，月增2.5％、年增達25.29％，改寫同期次高。其中，健身及娛樂服務1.72億元，月增4.41％、年增27.73％，運動保健服務1.25億元，月增0.85％、年增21.92％，入會費0.1億元，月減9.5％、仍年增達35.97％。

累計柏文前10月合併營收29.69億元、年增達50.2％，為僅次於2020年的同期次高。其中，健身及娛樂服務16.64億元、年增達42.84％，教練課程的運動保健服務11.59億元、年增達58.33％，一次性收取的入會費1.21億元、年增達90.82％。

柏文表示，隨著防疫措施陸續鬆綁，「健身工廠」各廠館會員均已恢復正常健身運動，新會員召募及教練課程銷售與執行亦重返正軌。隨著台灣步入後疫情時期，且逐步邁入高齡、超高齡社會，運動定成顯學，健身為各年齡層維持健康體態的最佳運動選擇。

截至10月底，柏文全台已有61處「健身工廠」據點。公司表示，第四季將持續拓展3處新廠館，其中彰化縣金馬廠及新北市汐科廠將於本月投入營運，台中市逢甲廠則將於本月開始預售、年底前開幕，持續為營運注入新成長動能。