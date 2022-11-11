桃園市海岸管理工程處同仁合影。（桃園市環保局提供／陳夢茹桃園傳真）

公務人員傑出貢獻獎素為公務人員最高殊榮，今年全國各機關共推薦出60名符合資格、優秀的公務人員，經過2個半月共3個階段的嚴密審核，最終選出6名得獎者，桃園市海岸管理工程處處長林立昌便是其中1人。

環保局指出，林立昌在環保局服務24年，期間從未離開過，更是一路從基層做起，行政歷練完整豐富，市府於2018年3月率全國之先成立海岸管理專責機關「海管處」時，林立昌獲得市長鄭文燦拔擢為首任處長，上任4年多來，踏遍桃園46公里海岸線，努力擘畫海岸永續治理藍圖。

環保局局長呂理德盤點，林立昌曾於2004年擔任技士期間，因推動促參案成效卓著獲選為桃園縣政府模範公務人員；2014年擔任稽查科長任內，因執行貓頭鷹稽查專案，打擊環保犯罪獲選為行政院模範公務人員；2020年帶領海管處積極守護海岸環境獲選為推動海洋事務績優公務員。

「未來想做的事還很多！」林立昌表示，明年有幾個重點目標政策，首先要將推廣環境教育的離海學堂向下扎根至幼兒園，讓環境永續的觀念從小深植孩童心中，再來是新屋石滬群目前共修復11座，雖然已經是台灣本島最大的石滬群，不過離桃園全盛時期的2、30座還有很大一段距離，明年將通盤調查，還要協助新屋濱海植物園、後湖溪生態園區通過環境教育場所認證。工程方面包括永安漁港遊客中心、永安漁港及許厝港的低碳轉運中心，今年年底將發包，盼明年動工儘速完成。

提及首次獲得公務人員傑出貢獻獎的殊榮，林立昌謙虛的說，自己是代表市府、代表海管處參賽，得獎要歸功於團隊的努力，即便海管處總共的人力只有45人，當使用最少的人力去完成大家不看好的任務，能感受到滿滿的成就感，他更引用電影「少林足球」中的經典台詞，「足球不是1個人就可以踢，如果沒有團隊合作就不可能贏球！」。