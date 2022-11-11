長庚醫院今(11)日舉辦「2022年長庚醫療財團法人智慧醫材技術廠商交流媒合會」，以「智慧醫材」及「創新醫材」為主軸，展出由長庚自主開發，具遠距偵測、降低治療侵襲性或縮短療程等功能的16項實用專利技術，並集結技術驗證所需之「臨床試驗」資源介紹，以及過去技術移轉開發成功之案例介紹，邀集國內生醫及資通訊業者參與探討，如何將上述軟硬體技術量產後導入國內外臨床領域使用。

長庚醫療財團法人程文俊主任委員表示，長庚醫院自創院來即重視臨床研究和基礎醫學研究，每年投注超過24億元研究經費，並延攬國內外在醫學研究領域有卓越成就的醫師學者，以豐富的臨床經驗為基礎，研發可提升國內外醫療品質的生醫技術。為促成基於醫療臨床需求而研發的技術回歸臨床使用，在造福國內外民眾的同時也帶動台灣生醫產業發展，於2014年成立產學合作中心，專注於推廣本院研發成果以專利或其他形式之智慧財產移轉至國內外生醫及資通訊業者，並利用自身從基礎研究到臨床場域垂直整合的優勢，完成臨床試驗並已促成超過10項技術完成商品化上市。例如林口長庚骨科謝邦鑫醫師的「萬向互鎖式髖臼強化器」專利技轉，嘉惠許多髖臼骨缺損的患者；皮膚科鐘文宏醫師的「抗癲癇藥物過敏基因檢測方法」專利技轉，讓民眾用藥前可先進行特殊基因體質檢測，避免可能嚴重併發症的皮膚過敏反應。

本次長庚醫療財團法人智慧醫材技術廠商交流媒合會展出的專利技術，均發想自臨床及民眾健康需求進而進行研發的成果。在「智慧醫材」部份共有八件，「創新醫材」部份亦有八件，涵蓋AI實驗室、骨科、復健科、兒童加護科、牙科、急症外傷科、兒童骨科、整形外科、婦產科、心臟內科、腦神經外科等專科。

例如，由林口長庚兒童加護科發表的「運用智慧醫材辨識新生兒癲癇發作」專利技術。林建志醫師指出，國外有大型研究顯示，新生兒癲癇發生率約每千名兒童有1.5至5.5例，發生率不低，但現行兒童癲癇鑑定，需要豐富經驗的臨床醫師長時間連續性判讀腦電圖，才能診斷出癲癇病症，若無即早介入治療，可能造成永久且不可逆的腦神經傷害，且65%案例會進展成頑固型癲癇，而增加照護的困難度。林口長庚兒童加護科研發團隊將AI技術結合新生兒高危腦病變檢測資料，可及時診斷出更多無臨床症狀的腦電圖癲癇病童，儘早以藥物或飲食介入治療，提早發現提早治療，減緩腦部病變及創傷，從而改善他們未來的人生。