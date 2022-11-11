新北一名女子小芳（化名）今年6月得知結婚10多年丈夫3年前起外遇，2人交往至今年5月才分手，小芳崩潰向小三求償80萬，但小三稱曾多次提出分手，是男方一下恐嚇、一下甜言蜜語，她才持續藕斷絲連，法官審酌小三職業為道士，去年整年收入僅800元，最後判需賠40萬，可上訴。

判決書指出，小芳與丈夫於於民國99年9月9日結婚，今年6月丈夫向她坦承外遇，稱已與小三自108年12月14日起至111年5月間長達2年半交往，且多次性行為，小芳認為與丈夫婚姻持續10多年，育有2名未成年子女，現年分別為11歲、9歲，她婚後傾心為家庭付出，換來的是丈夫的背叛。

小三雖承認做出侵害小芳配偶權的事，但強調事後多次提出分手，卻遭男方恐嚇、騷擾，接著又收到各種甜言蜜語，讓她被迫陷入與男方藕斷絲連的境地，甚至出現焦慮、憂鬱等情緒，必須定期就醫服藥，她也是這場感情糾紛中的受害者，不能把所有責任都推到她身上。

小芳後來發現小三的工作是宮廟道士，對於社會秩序、倫理道德理應較一般人嚴謹奉行，卻反而做出如此傷害家庭行為，提告求償80萬元，不過法官審酌小芳110年度所得27萬多，名下有投資2筆，但小三110年度所得800元，名下有不動產2筆、汽車1輛，認為小芳請求精神慰撫金以40萬元為適當。