最受年輕朋友喜愛的日本零售連鎖品牌DON DON DONKI確定進軍高雄，高市府經發局11日宣布，經市府主動拜會並積極爭取下，唐吉訶德預計2023年第4季於大立百貨開設規模約千坪指標型店鋪，除了既有特色商品，還規畫設置壽司專賣店等專區，並可創造約200工作機會。

高市府經發局指出，PPIH集團於1989年成立迄今在日本擁有超過600家唐吉訶德等門市，以營業時間長為其特色，PPIH集團也於新加坡、泰國、馬來西亞、港澳及美國也皆有設立門市，去年更是在台北開設台灣首家門市。

高雄市長陳其邁表示，高市府為了協助在地商圈發展，經發局去年初就主動邀請日本團隊參訪高雄，今年7月副市長羅達生率團訪日時聯繫拜會，介紹高雄商業環境、提供優質門市地點與招商補助等資訊，進一步促成此投資案。

大統集團指出，大立百貨陸續超越南部其它縣市，引進首店皆座落在高雄，除了有來自日本超高人氣的蔦屋書店、客美多等數10家經典異國餐飲，現在DON DON DONKI也首度南下開設全台最大店鋪，店址則選在高雄大立A、B館地下1樓，店鋪總面積約1000坪。

大統集團透露，DON DON DONKI大立店除將重現日本門市風格，店鋪更將主打特色壽司專賣店、日式特色熟食、日本直送生鮮食品專區，讓消費者不用出國就能舒適享受最新鮮、最道地的日本美味。

經發局長廖泰翔表示，陳其邁上任後推動產業轉型、創造就業機會，力拼招商累計達5187億元，帶動近3年工資成長率8.63％，加上今年1至9月營利事業所得稅、個人綜合所得稅各成長 140％、86％，成績都是六都第一。

廖泰翔強調，DON DON DONKI進駐後，除了將活絡大立五福商圈，也代表高雄產業轉型有成，帶動整體薪資成長，商業活動也會愈趨活絡，未來將吸引更多指標業者進駐，創造商業經濟更加活絡發展。