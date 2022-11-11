王彩樺（右）和女兒黃于庭主持《媽呀！好好玩》，因是女兒出道主持的第一個節目，王彩樺格外緊張。（三立提供）

王彩樺與19歲大女兒黃于庭攜手主持三立台灣台《媽呀！好好玩》，母女倆昨（10日）晚在播出前，特地開直播催票，竟變成母女大爆料，而且內容超犀利，成功達到宣傳效果，當晚首播收視0.79開紅盤，女性25-49收視更高達1.22，為同時段收視之冠。

昨晚直播中，王彩樺爆料有時晚上回家去女兒房間，一進去就會踩到衣褲和鞋子，黃于庭笑指她包包不也是亂放在客廳，有男觀眾就留言：「你女兒少一個處女座男友，會幫你整理的乾乾淨淨。」還直接問你缺女婿嗎？

女兒吐槽媽媽也完全沒在怕，黃于庭直指媽媽都戴假髮，說媽媽頭髮少，還很狠地說：「你臉也沒很真呀，臉上喜歡打東西。」讓王彩樺臉上出現三條線。王彩樺回答女為悅己者容，狀態要好，給觀眾看美美的自己是最基本的，黃于庭立刻補一槍說：「妳剛打完時很誇張。」王彩樺笑說需要修復期，自認五官沒法長的像女兒一樣這麼正。

但黃于庭似乎不太滿意自己鼻子，認為過榻，沒有媽媽那麼好，逼的王彩樺只能承認：「媽媽是有處理過呀。」而觀眾也沒在客氣，在直播中提問說：「妳還有什麼是假的？」王彩樺趕緊說頸部以下可都是真的，只有臉微調。