紙圖書館，以100％再生紙材，打造兼具永續與美學的「紙」閱讀空間。(于家麒攝)

輕巧、安全、耐重且堅固的紙桌椅，幫助傳統冰冷的閱讀室煥然一新。(于家麒攝)

金門縣長楊鎮浯肯定正隆公司以創意實踐永續教育，為縣府團隊積極將金門打造成低碳島嶼的理念加分。(于家麒攝)

正隆公司也精選300本環境教育好書一併捐贈，做為永續紙材圖書館的首份藏書。(于家麒攝)

全國第24座，也是離島第一座紙圖書館今天正式進駐金門縣金鼎國小並揭牌啟用。(于家麒攝)

以100％再生紙材打造，離島首座再生紙圖書館今(11)日上午於金門的金鼎國小揭牌啟用，贊助商正隆股份有限公司也精選300本環境教育好書一併捐贈，做為永續紙材圖書館的首份藏書，為偏鄉注入豐富永續教育資源，讓「二次森林、紙愛閱讀」行動進入全新里程。

以造紙起家的正隆公司長期關注孩童閱讀資源和環境友善，積極在全台各地偏遠國小建置紙圖書館，以100％再生紙材，打造兼具永續與美學的「紙」閱讀空間。第24座，也是離島第一座紙圖書館今天正式進駐金門縣金鼎國小並揭牌啟用。金門縣長楊鎮浯亦親臨開幕典禮，肯定正隆公司以創意實踐永續教育，為縣府團隊積極將金門打造成低碳島嶼的理念加分。

金鼎國小紙圖書館，以1000公斤回收紙材打造，減碳達5800公斤。捐贈廠商正隆公司自2014年起推動「二次森林，紙愛閱讀」計劃，將紙廠材料和設計資源注入建設紙圖書館，讓學童自小接觸再生紙品，由親身體驗促成快樂學習。

正隆關懷兒童基金會李春和表示，觀察到離島金門因資源有限、缺乏廢棄物最終處置設施，但卻致力推動垃圾分類，不僅設置紙類回收專車，更將廢紙容器、一般紙類分流，回收資源成效居全國之冠。因此，當金鼎國小去年底提出紙圖書館申請時，正隆即透過多次線上會議，積極與師生共同討論紙圖的設計、妝點和布置。耗時一年調整，突破疫情下的種種困境，終於讓第24座紙圖書館成功落腳金門。

李春和說，不同於傳統圖書館立放書架只露出書背的陳設方式，紙圖書館使用100％回收再生紙製造的改良展示架，讓主題圖書能更醒目的被展示，大大增加學童的閱讀意願。搭配童趣設計的紙大樹裝置，及輕巧、安全、耐重且堅固紙桌椅，幫助傳統冰冷的閱讀室煥然一新。

金鼎國小校長曾秀玲表示，非常感謝正隆投入這麼多資源為學校打造這座紙圖書館。學校多年來不斷地在推廣閱讀、環保、永續、利他的全民教育，未來將會利用這座紙圖書館作為在地的多功能環教場域，讓師生、家長及社區人士都能享受綠色書香樂趣。

紙圖書館啟用典禮上，學童興奮的直說：圖書館變得漂亮又有趣了。學童也很開心能參與紙圖書館小樹椅的組裝及許願樹的裝點，在了解再生材料如何保護地球上的樹木後，紛紛許下心願「要多重複使用回收紙做東西，減少砍樹、保育森林」。