獨居老人逛市場路倒，警自掏腰包叫計程車送返家。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

民眾及員警熱心協助，事後網友於臉書社群PO文表示讚揚。（警方提供）

台中市龍井區8旬獨居陳姓老翁10日在沙鹿區市場門口跌倒，沙鹿所員警張嘉麟及蔡明昌獲報後趕赴現場，通知救護車到場，但老翁堅持不肯赴醫，經現場救護人員檢視後，身體無大礙，警方隨後幫忙付計程車車資，將他平安送返家。

陳姓老翁10日上午11時許，前往沙鹿區沙田路公有市場門口時，走路不慎跌倒，一對母女經過趕緊將他扶至路旁休息，並通報警方到場協助。員警張嘉麟及蔡明昌趕到現場，發現老翁雖無明顯外傷，仍通知救護車到場，準備將他送往醫院檢查。

眾人苦心勸說，但老翁仍不肯前往醫院，堅持獨自坐車返家，經現場救護人員檢視後，身體無大礙。警方幫忙叫計程車，並細心請託司機安全送返家，且自掏腰包出車資200元；事後，張姓員警還請當地派出所前往老翁家中探視，確保安全。

由於民眾及員警熱心協助，事後網友於臉書社群PO文表示讚揚，「我們真的要給今天幫助阿公的所有人一個愛的鼓勵，12 123 1234 厚嘿」；網友也紛紛留言「人民保母讚讚 厚黑」、「有溫度的人民保母 讚！」

沙鹿所所長廖俊強表示，警察工作除了維護治、交外，為民服務亦是警察的工作之一，民眾如有任何需要協助可撥打110或是鄰近警察機關請求協助。