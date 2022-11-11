中選會禁確診者投票惹議，立法院國民黨團總召曾銘宗今也質疑，衛福部至今未配合中選會公布統一指引，恐造成各縣市投票一國多制亂象，爆發大量選舉訴訟，連高雄市長陳其邁都擔憂，若真發生亂象，將追究中選會主委李進勇政治責任。

曾銘宗也提醒，人民投票權是憲法保障權利，但民進黨政府卻沒收確診人民投票權，已涉違法違憲，就連國際特赦組織都主張，國家不應因防疫侵害人民投票權，民進黨政府禁止確診者投票做法，也恐衍生選舉無效情況。

曾銘宗質疑，先進國家讓確診者投票，為什麼台灣做不到？九合一選舉一年多前就決定，中選會卻沒有超前部署，不負責任，呼籲應盡速提出配套，在確保防疫前提下，讓人民執行投票權。

國民黨副書記長陳以信也舉例，世界各國對確診者都有一些保障作法，日本7月參眾議員選舉，確診者就透過郵寄方式投票，也可委託親友代投；南韓3月總統大選，透過時間區隔方式，讓確診者改在晚間投票，不影響公共健康也保障確診者投票權；美國2020總統大選時，允許戴口罩、保持2公尺安全距離投票。

陳以信建議，中選會應亡羊補牢，比照南韓以時間區隔作法，比如延後1小時或或提早半小時的投票時間，給有確診通知書民眾完成投票；投開票所也應設獨立發燒投票區，讓身體有狀況民眾使用，「中選會不做就是刻意傷害台灣民主」。

陳以信批評，憲法保障每個公民的投票權，但民進黨政府卻不讓確診者投票，對民主是一種傷害，這也是民進黨政府未超前部署預防所造成的結果；台灣自詡台灣民主奇蹟，卻不給確診者投票，非常荒謬。

陳以信說，中選會禁止確診者投票，可能造成民眾為了投票隱匿確診事實，反造成防疫漏洞。

國民黨團書記長李德維說，民進黨要開放美國萊牛時就說美國規矩如何，要開放核時就說日本規定如何，現在有看到美日做法？還是刻意要製造選務紊亂，重現2018亂象影響選舉結果？

李德維質疑，蔡英文總統號稱力推18歲公民權，現在卻剝奪染疫民眾投票權，這不是笑話一場？民進黨難道對自己有利的就做，對自己不利的就堅決反對？選舉倒數兩周，中選會與衛福部應負起責任，盡速檢討，台灣民主不能倒退。