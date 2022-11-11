和泰車(2207)第三季虧損擴大至136.52億元，前三季每股大虧18.62元，今年度轉盈恐怕無望，不過公司表示，和泰車股東權益尚無重大影響，明年相關損失認列結束後，明年將回歸本業的好表現。周五和泰車早盤一度走跌至587元，所幸多方敲進，量增走揚，重返600元關卡，終場收在最高，收漲2.37%報605元，創下3個新高價。

和泰車第三季每股虧損24.99元，相較今年第二季每股虧損1.49元、擴大虧損，並較去年同期的每股盈餘6.43元轉虧。前三季收入1807.24億元，年減4.89%，稅前淨損53.18億元，年減127.43%，本期淨損73.84億元，年減148.72%，歸屬於母公司業主淨損101.71億元，年減180.29%，稅前、稅後全數轉虧，基本每股損失18.62元，較去年同期的每股盈餘23.19元轉虧大挫。

和泰車公告子公司和泰產物保險股份有限公司前三季淨損，對公司股東權益之影響。和泰車表示，子公司和泰產物保險股份有限公司前三季淨損2184.7億元，和泰車透過和展投資有限公司持股比例99.80%認列投資損失後，和泰車111年9月30日歸屬於母公司業主之權益為508.39億元(每股淨值93.08元)，相較於公司111年6月30日歸屬於母公司業主之權益為650.66億元(每股淨值119.13元)，淨值變動幅度為減少22%，對和泰車股東權益尚無重大影響。

轉投資和泰產險防疫保單鉅額賠付，抵銷本業賣車好成績，和泰車今年第二季轉虧，終結多年來的獲利光景，第三季稅後淨損擴大至136.52億元，導致和泰車今年全年轉盈恐遙遙無望，所幸明年相關損失認列結束後，明年將回歸本業的好表現。和泰車也再度強調，本業營運仍穩健，若扣除和泰產險損失，前三季利益仍以成長表現，防疫保單為一次性事件，公司目前營運資金與借款額度充裕，營運不受影響，亦會持續支持轉投資和泰產險經營。

和泰車10月營收207.46億元，年增23.21%、月增2.80%，並且連3個月走升；前10月營收1972.25億元，年減3.19%。

和泰車也宣布，設置資訊安全長，由資訊部經理范玉琴新任，將於12月1日起生效。