友達(2409)旗下子公司達擎TARTAN系列顯示器成功導入台北捷運中山站乘客資訊系統，達擎TARTAN顯示器以獨特長條型比例與高畫質特色，為台北捷運站帶來嶄新的都會車站風貌，同時為繁忙的乘客們提供更簡潔明瞭的動態行車資訊。達擎TARTAN系列已獲得法國高鐵、義大利高鐵、歐洲之星、日本新能源無人巴士等大型交通專案導入，成功案例遍及美、德、英、法、義、西班牙、奧地利、中東、中國大陸、日、韓及亞太等全球超過二十個國家及地區。

台北捷運今年提出「捷運再設計」計畫，選定中山站為首座示範站，將顯示技術納入計畫中，採用由達擎提供32：9TARTAN長條型顯示器取代舊式LED螢幕。達擎與研勤科技旗下之廣告機電子看板領導品牌FarBar發霸科技合作，於中山捷運站出入口及月台等十五處安裝三十組58.4吋TARTAN顯示器，提供更清晰的乘車資訊及多元的廣告推播服務。

達擎TARTAN顯示器的特殊長條型比例適合空間與高度有限的大眾運輸場域應用，具備工業等級高品質、高亮度、高解析與高色彩飽和度等優勢。結合FarBar的PIDS多媒體旅客資訊系統，除原有之列車倒數時間和進出站資訊外，更整合了列車壅擠度載重資訊，讓旅客可以提前避開壅擠車廂，發揮台北捷運的運輸效能。未來更可整合多媒體影音播放功能，實現智能車站新樣貌，帶給乘客嶄新體驗。

達擎總經理廖世宏表示，達擎的TARTAN顯示器已導入全球多個國家，獲得全球知名前三大軌道交通車廠與系統運營商採用及肯定。TARTAN顯示器應用廣泛，包含列車車廂、新能源公共巴士、計程車、車站月台與機場等，在全球軌道交通應用的市佔率居領先地位。此次導入北捷中山站，讓TARTAN在大眾運輸應用實績再下一城。很高興能與研勤科技旗下的發霸科技合作，共同展現軟硬整合的實力。未來達擎TARTAN系列產品將廣泛展開至更多交通場域，提供旅客更佳的乘車體驗。

TARTAN客製化尺寸比例突破空間限制，除了可安裝於車廂狹長畸零部位，亦能針對不同列車車型及月台空間提供多樣化選擇。因應未來交通應用電動化、智慧化及自駕化趨勢，達擎將持續與乘客資訊系統(PIS)及大眾運輸公司等不同領域的生態圈夥伴攜手合作，擴展更多應用來滿足智慧交通的發展需求。