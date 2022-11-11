目前就讀中原大學的蔡元傑(左上)，曾前往柬埔寨當志工，協助當地居民興建房舍。(教育部提供／李侑珊台北傳真)

大學特殊選才招生員額今年再創新高，透過這項入學管道進入大學就讀的學生，大多具備境外台生、新住民子女、弱勢族群、實驗教育學生等身分。他們在分享個人就學經驗時紛紛提到，非常珍惜能將興趣或專長與學習結合的機會，鼓勵學弟妹們勇於嘗試。

像是在越南讀完小學後返台的的台生楊清潮，希望能在大學階段持續精進越南語能力與相關文化知識，透過特殊選才管道，在111學年度錄取政治大學東南亞語言與文化學士學位學程，目前為大一學生。

即便大批新住民子女在台灣就學與生活，官方也主張推動新南向政策，積極與東南亞國家交流，但當中仍具有隔閡，讓出身東南亞的學子在台求學時，過程較為艱辛。

由於觀察到這起現象，楊清潮說，預計在政大升上高年級後，多學習教育與商學等專業知識，並計畫前往台越合作開設的公司實習，也期許自己持續進修新住民語文教學。期盼未來能以所長促進台越兩國文化交流，協助民眾了解和尊重多元文化，降低隔閡。

另外一位畢業於國立台南家齊高中餐飲管理科的蘇煒程，高中畢業後，並沒有就讀大學，而是先到蘭嶼擔任蘭恩文教基金會長期志工及蘭嶼部落教保服務中心廚工。

蘇煒程指出，透過在蘭嶼的兩年生活與工作經驗，近距離學習到雅美族文化，特別是對大海的敬重，完全不同於漢人思維。而在離開蘭嶼後，又在前往宜蘭從事3個月的葛瑪蘭舊社考古發掘工作，讓他發現自己對人類學、社會學非常感興趣，因此決定參與111學年度中山大學特殊選才管道，最終順利錄取該校社會系。

自主學習能力優異的蔡元傑，對建築自然塗料特別感興趣，不但投入3年實務建築工班工作，更自學德文，並遠赴德國直接向當地工匠學習。後來則前往柬埔寨當志工，協助當地居民興建房舍。相關經驗豐富多元，111學年度以特殊選才管道錄取中原大學地景建築學系。